Найроби, 8 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Гиена растерзала женщину в окрестностях столицы Кении Найроби. Это спровоцировало массовые протесты, сообщает издание Kenyans. co. ke.

Li Yahui/Global Look Press

Хищник атаковал женщину около пяти часов утра, когда та шла на работу. Женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте.

После трагического происшествия местные жители вышли на акцию протеста и перекрыли шоссе Тика Роуд возле своей деревни, требуя от властей принятия мер. По словам людей, за месяц это уже второй случай нападения гиены, кроме того, хищники нападали и ранее в течение 2023 года.

Власти приказали полицейским уничтожить гиен, чтобы успокоить местных жителей. Однако те заявили, что этим должна заниматься служба охраны дикой природы. Тем не менее правоохранители вмешались в ситуацию, чтобы освободить проезд по шоссе.

В последние годы в Кении гиен стали чаще видеть у городов. Они выходят с территорий природных парков в поисках пищи. В 2021 году стая из 20 гиен растерзала мужчину, его спутники успели спастись.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году восьмилетний ребёнок погиб в результате нападения гиены в области Мванза на севере Танзании. Мальчик собирал в саванне хворост вместе с приятелями.