Москва, 8 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Согласно прогнозу Минфина РФ, инфляция в 2024 году составит 4,5%. Об этом 8 декабря заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы прогнозируем чуть больше 4–4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции», — сказал Силуанов.

Как передавало ИА Регнум, в докладе Центрального банка РФ о денежно-кредитной политике сказано, что годовая инфляция в России постепенно начнёт снижаться весной 2024 года. Согласно прогнозу, годовая инфляция продолжит ускоряться в четвёртом квартале 2023 года, а по итогам года составит 7–7,5%.

В ЦБ подчеркнули, что с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2024 году снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи отметки в 4%.