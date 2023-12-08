Москва, 8 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Василий Кухарский, который вступил в ряды Вооружённых сил Украины, скончался ранения. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на источник в Киевском академическом драматическом Театре на Подоле, где Кухарский служил с 2008 года.

Кадр из видео Василий Кухарский

Актёру было 42 года, в сентябре он получил тяжёлое ранение, и его родственники начали сбор средств на реабилитацию, но лечение не принесло результатов. Отмечается, что актёр умер 7 декабря.

В фильмографии актёра значатся 38 проектов, среди которых картины «Колдовская любовь», «Реквием для свидетеля», «Майор и магия», «Отряд», а также сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны» «Русское лекарство», «Маршрут милосердия», «Пляж» и другие. Последними проектами с участием актёра стали «Спасти Веру» и «Отторжение».