Петропавловск-Камчатский, 8 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Солодов провёл встречу с матерями военнослужащих в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Пресс-служба правительства Камчатского края Губернатор Камчатки встретился с матерями участников СВО

Обращаясь к матерям военных, губернатор подчеркнул, что Камчатский край гордится своими героями. «Для меня очень важно неформально пообщаться с матерями, сыновья которых участвовали и участвуют в специальной военной операции. И мы искренне гордимся каждым из них», — заявил Владимир Солодов. Он добавил, что важно обсудить, что по мнению матерей, возможно, власти не дорабатывают.

«Я всё время говорю о том, что семьи должны быть в центре внимания. И мне хочется выразить уважение от всех жителей Камчатского края и попросить поделиться понимаем того, какие задачи первоочередные, что необходимо нам вместе сделать, чтобы поддержать военнослужащих и тем самым приблизить решение задач, поставленных президентом», — сказал глава Камчатского края.

Во время мероприятия женщины рассказали Солодову о том, почему их сыновья отправились на передовую, какие специальности получили на фронте. Участники встречи обсудили лечение, реабилитацию, а также личные вопросы, которые касаются камчатских военнослужащих.

Одна из матерей участников специальной военной операции выразила благодарность за оказанную помощь. Женщина рассказала главе региона, что её сын принял решение заключить контракт о прохождении военной службы. Он проходил боевое слёживание в Алейске, где обучился управлять беспилотными летательными аппаратами. Узнав, что мама идет на встречу с губернатором, сын женщины попросил обратиться к главе региона от его имени и имени сослуживцев.

«Мой сын и его боевые товарищи просили выразить огромную благодарность лично вам и Сергею Васильевичу Меркулову, который очень много помогает нашей семье. Я напрямую обращаюсь к вам с конкретной просьбой и всегда получаю помощь», — рассказала мама участника специальной военной операции Татьяна Журавлёва. «Ребята рассказали, что вы, Владимир Викторович, дали самое лучшее снаряжение. Конечно, на передовой тяжело, но думаю, что благодаря нашей поддержке мы победим», — отметила она.

Губернатор поблагодарил женщину, подчеркнув, что поддержка от властей несопоставима с материнской. «Хочу ещё раз сказать, что единственной структурой, в которую все наши военнослужащие включены — это Министерство обороны Российской Федерации. В начале активно формировались добровольческие батальоны, но сейчас это приводится к единому знаменателю. Мы в свою очередь помогаем всем, чем можем», — отметил Владимир Солодов, обращаясь к Татьяне Журавлёвой.

Другая мама военнослужащего выразила благодарность специалистам регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

«Я бы хотела выразить огромную благодарность фонду «Защитники Отечества». Сын получил ранение, вернулся без руки. Огромное спасибо девочкам, они очень помогли, объяснили, куда нужно обратиться, какие документы необходимо собрать. Сейчас они помогают с трудоустройством. Спасибо огромное», — рассказала Анжелика Капинос.

Одна из матерей военных подняла вопрос, связанный с присвоением награды её погибшему сыну. Владимир Солодов в свою очередь сообщил, что возьмёт проработку данного вопроса на личный контроль.

Кроме того, по завершении встречи глава региона вручил женщинам благодарственные письма.

«Я хочу ещё раз вас поблагодарить, потому что самая главная поддержка — ваша. Я уверен, что слова, сказанные в Великую Отечественную войну, и в которые мы сейчас все верим, воплотятся в реальность. Победа будет за нами», — подытожил Владимир Солодов.