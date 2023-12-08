Москва, 8 декабря, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Антироссийские заявления западных лидеров сейчас направлены на выпрашивание денег в пользу Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 8 декабря журналистам, комментируя слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о необходимости остановить Россию после СВО.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам Кэмерона, Россия после Украины якобы захочет получить больше, что будет означать угрозу даже для США. Если не остановить Россию сейчас, потом она «вернётся за добавкой», сказал министр в интервью Sky News.

«Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег», — сказал Песков.

Он добавил, что таких заявлений было много и наверняка будет больше.

Накануне представитель Кремля заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию, чтобы и дальше палить деньги своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что президенту России Владимиру Путину ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что заявления о возможной «атаке» России на НАТО нужны для оправдания расходов США перед налогоплательщиками. Стараясь обострить украинский конфликт, в американской администрации потеряли связь с реальностью. Вашингтону пора одуматься и не сеять хаос во всём мире в попытках спасти от заката гегемонию США, добавил российский дипломат.

Подобные заявления звучат на фоне того, что американские власти до сих пор не согласовали дополнительную помощь Украине. Голосование в Сенате Конгресса США о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, по данным агентства Bloomberg, произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15 декабря сенаторы уйдут на рождественские каникулы.