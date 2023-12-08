Москва, 8 декабря, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси были очень насыщенные, сообщил на брифинге 8 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси

«Очень-очень насыщенные переговоры состоялись. Основные вопросы были изложены в президентских заявлениях, которые в начале встречи в узком составе сделали президенты. Это, конечно, обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту. Это и двусторонние отношения. Прежде всего, двусторонние отношения весьма многопланового партнёрства. Это сверка часов и по другим международным делам», — сказал представитель Кремля.

Также, по его словам, на переговорах затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, принимающихся в рамках этого формата сотрудничества.

«Эта тема упоминалась в ходе контактов. Тема взаимодействия и сотрудничества в рамках ОПЕК+ и тех решений, которые были приняты в рамках ОПЕК+, затрагивалась, упоминалась в ходе переговоров с Раиси», — уточнил Песков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851572" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, переговоры российского и иранского президентов прошли 7 декабря. Они длились более 5 часов. В разговоре были затронуты как двусторонние, так и международные темы и вопросы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно Путин и Раиси обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

Российский лидер отметил, что Россия и Иран активно ведут работу по всем направлениям, включая и энергетику. Товарооборот двух стран уже почти достиг отметки в 5 млрд долларов.

Также Путин заявил, что воспользуется приглашением Раиси приехать в Тегеран. Он попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеии в шутку отметил, что во время поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря хотел заехать и в Тегеран, но уже было запланировано, что переговоры с Раиси пройдут в Москве.

«Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. К коллегам пролетал прямо над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться. Но мне говорят: «Уже президент собрался вылетать в Москву», — с улыбкой рассказал Путин.

Раиси в ответ отметил, что президента России были готовы принять и в Иране.

После переговоров в присутствии делегаций они продолжили встречу в формате рабочего обеда.