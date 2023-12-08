Москва, 8 декабря, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Украина должна понять, что она не является заботой для Соединённых Штатов, они и дальше готовы бросать в топку жизни украинцев, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель Кремля уточнил, что американцы — прагматичные люди, и их главная цель — своё благосостояние.

«Украина должна понять, что она не является заботой для США, они и далее готовы бросать в топку жизни украинцев», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, в Кремле 7 декабря подчеркнули, что, как бы западные страны ни хотели поражения России в украинском конфликте, происходящее говорит об обратном. В России не раз, на любом уровне, включая высший уровень — президента, говорилось о важности достижения поставленных целей спецоперации. Глава государства Владимир Путин никогда не отказывался от переговоров с украинской стороной, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.