Лондон, 8 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и Соединённых Штатов Америки, потому что Россия не остановится и «попросит добавки», заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, слова которого передаёт Sky News.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы знаем, как может быть с президентом России Владимиром Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернётся за добавкой», — сказал он, назвав это достаточно сильным аргументом, который «хорошо заходит».

Глава британского внешнеполитического ведомства пояснил, что именно с таким посылом и приехал в США. Он призвал сосредоточиться на этом конфликте и помогать Украине.

Или поддержать, или заплатить кровью

Заявления о том, что Россия после СВО якобы нападёт на одну из стран НАТО, в последнее время звучат на Западе всё чаще на фоне задержки в утверждении нового запроса о помощи Киеву в конгрессе США.

Так, 6 декабря, обращаясь к депутатам американского парламента с просьбой согласовать выделение новых средств на военную помощь Украине, президент США Джозеф Байден заявил, что если России удастся победить Украину, то она вслед за этим атакует и одну из стран НАТО, и тогда американская армия будет вовлечена в конфликт.

С аналогичным высказыванием выступили и в его администрации. В Белом доме считают вероятность вовлечения США в военный конфликт в случае победы России над Украиной высокой, сказал координатор администрации США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Власти США должны сделать выбор: или продолжать поддерживать Украину деньгами, или позже заплатить кровью американцев, сказал он.

А шеф Пентагона Ллойд Остин на закрытом брифинге в палате представителей и вовсе стал угрожать законодателям направить их родственников «сражаться с Россией», если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Украине. США с Украиной надолго, отмечал он и также напомнил, что около $27 млрд из предыдущих пакетов военной помощи Киеву были инвестированы в американский ВПК в рамках контрактов на производство оружия для Украины.

Примитивный шантаж

Антироссийские заявления западных лидеров направлены на выпрашивание денег в пользу Украины, отреагировал на эти заявления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию, чтобы и дальше палить деньги своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Североатлантический альянс всё глубже увязает в украинском конфликте. НАТО ведёт гибридную войну против России под лозунгом «спасения» Украины, и вопреки заявлениям о том, что цель военного блока — предотвратить прямую конфронтацию с Россией, в реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают, сказала она.

Такого же мнения придерживается и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, угроза прямого военного столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна, как сейчас. Медведев подчеркнул, что администрация Байдена примитивно шантажирует конгресс США, когда требует выделить деньги и грозит, что «придётся начать войну с русскими».

Успеть до Рождества

Агентство Reuters сообщило, что администрация и Конгресс США торопятся заключить сделку до рождественских каникул, чтобы обеспечить военную помощь Украине и Израилю, при этом рассматривается возможность уступок в сфере миграционной политики — отмены новых ограничений в списке категорий граждан, которые могут просить убежища. Это делается для того, чтобы республиканцы согласились одобрить выделение нового пакета военной помощи двум союзным странам, одновременно препятствуя нелегальной иммиграции через границу США с Мексикой, отметили обозреватели агентства.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.