Новосибирск, 8 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной экстренной посадки самолёта «Боинг 737-800» в новосибирском аэропорту Толмачёво стал помпаж двигателей, сообщили 8 декабря в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — сказано в сообщении управления.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), отметили также в СК. Следователи осмотрели место происшествия и проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, добавили представители ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что самолёт авиакомпании S7, утром 8 декабря вылетевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту отбытия.

На борту находились 176 пассажиров, они не пострадали. Посадка была осуществлена в штатном режиме. Борт отстранили от эксплуатации, пассажиров разместили в здании аэропорта, а его сотрудники начали готовить резервный самолёт для выполнения рейса.