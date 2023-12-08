Багдад, 8 декабря, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Посольство США, которое находится с особо охраняемой «зелёной зоне» в центре Багдада, обстреляли из РСЗО, заявил 8 декабря агентству France presse (AFP) неназванный иракский чиновник.

MURTAJA LATEEF/ЕРА/ТАСС

«Три ракеты из «Катюши», целью которых было американское посольство, упали рядом с «зелёной зоной», — сообщил он агентству.

Американский чиновник, который пожелал остаться неизвестным, в свою очередь, сообщил, что официальных данных о типе атаки и её последствиях ещё нет.

Ранее источник агентства Shafaq news в силах безопасности Ирака сообщил о ракетном обстреле американского посольства в столице Ирака. Жители Багдада выложили в соцсети видео, где слышны звуки взрывов.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря дрон-камикадзе атаковал военную базу Соединённых Штатов Америки, расположенную к северу от провинциального центра Эрбиль. Ответственность за нападение взяло на себя шиитское движением «Исламское сопротивление Ирака», которое ранее объявило, что после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа боевики возобновили боевые действия против расположенных в регионе американских военных баз.

Представитель Пентагона в эфире телеканала CNN в ноябре сообщал, что с 17 октября на американские военные базы в Сирии и Ираке было совершено 73 нападения. Отмечается, что 37 раз боевики атаковали базы США в Сирии и 36 раз — в Ираке.