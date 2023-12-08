Москва, 8 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Москве на 90-м году жизни умерла жена генерал-майора юстиции, бывшего военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения РФ Ивана Лебедя Анастасия. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

L.C. Nøttaasen

Анастасия Лебедь ушла из жизни 6 декабря в своей квартире на улице Новочерёмушкинская. Ей было 89 лет.

«Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Анастасия Ивановна была супругой генерал-майора юстиции Ивана Игнатьевича Лебедя. Он родился в 1935 году. Иван Игнатьевич прослужил 42 года в Вооруженных силах. Он имел звание государственного советника юстиции 2-го класса и занимал пост военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения РФ. Кроме того, Лебедь был заведующим секретариатом Пленума и Президиума Высшего арбитражного суда РФ и профессором Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. За свою службу он был удостоен звания почетный работник прокуратуры РФ, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах» II, III степеней, «Красной Звезды», а также получил «Красное знамя» Республики Афганистан.

Ранее ИА Регнум сообщал, что экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова и его супругу нашли мёртвыми в их доме в Ставропольском крае. Причиной трагедии стало отравление газом.