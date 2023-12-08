Донецк, 8 декабря, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ широким фронтом наступают в районе города Артёмовска в ДНР, российские военные вошли в село Богдановка. Об этом 8 декабря сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Армия России вошла в Богдановку. На северном фланге Артёмовска российские войска широким фронтом наступают на врага, выбив ВСУ с десятка опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что бойцы Северного флота, воздушно-десантных войск и добровольческого корпуса выбили противника из лесополос от посёлка Артёмовское до Богдановки.

Кроме того, российские войска вклинились в оборону ВСУ со стороны Берховского водохранилища и начали закрепляться на достигнутых рубежах, ведя контрбатарейную борьбу.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные отразили четыре атаки ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и технике противника около населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Торецк в ДНР. Потери ВСУ составили до 270 военных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успешной проведённой операции бойцами отдельного батальона «Грозный» МВД республики и военнослужащими 2-го армейского корпуса. Они уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Артёмовска. ДРГ была ликвидированы без потерь с российской стороны.