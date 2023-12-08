Лондон, 8 декабря, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Непереносимость глютена (целиакия) при отсутствии лечения увеличивает риск развития рака, аутоиммунных заболеваний и бесплодия. Такое мнение высказала гастроэнтеролог, профессор Университета Ондокуз Майис (Турция) Гонул Кальтепе.

Global Look Press

Как указала врач, при целиакии иммунные клетки атакуют и разрушают кишечник, как только в него попадает глютен, это может привести к тому, что организм перестанет нормально усваивать полезные вещества.

По мнению профессора, это состояние является возможным провокатором болезней щитовидной железы, бесплодия, остеопороза, лимфомы, сахарного диабета, рака.

«Соблюдение безглютеновой диеты предотвращает большинство этих осложнений», — приводит слова гастроэнтеролога издание Daily Mirror.

Она также обратила внимание на то, что, несмотря на серьёзные последствия болезни, люди зачастую годами игнорируют целиакию и не начинают лечение, так как не ощущают симптомов.

По словам Кальтепе, у таких пациентов развивается воспаление кишечника, при этом у них отсутствуют типичные проявления этого состояния (диарея, расстройство желудка, запор, боль или вздутие живота).

Гастроэнтеролог посоветовала проходить обследования и регулярно посещать врача, чтобы своевременно определить наличие болезни.

Как передавало ИА Регнум, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов ранее отметил, что жирная пища и алкоголь очень вредят поджелудочной железе. Он добавил, что у человека, который испытывает проблемы с поджелудочной железой, есть два варианта действий — изменить образ жизни и пролечиться препаратами дома или лечь в больницу на операцию.

Кроме того, врач указал на повышение риска развития онкологических болезней, в том числе рака поджелудочной железы, при ожирении и повышенном употреблении жирной пищи.

Врач и телеведущий Александр Мясников 25 ноября рассказал о том, что употребление свёклы, особенно в сыром виде, способно снизить риск развития онкологических заболеваний. Свёкла содержит бетаин, помогающий бороться с лишним весом, улучшающий работоспособность сердца и способствующий повышению уровня железа в крови, сказал Мясников.