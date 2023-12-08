Москва, 8 декабря, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Многодневное голосование на выборах становится в России традиционным. Об этом 8 декабря заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

Илья Питалев/РИА Новости Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, да. Процесс ещё идет, динамичный», — сказала она.

По словам Памфиловой, по итогам прошедших региональных выборов россиянам пришлось по душе трёхдневное голосование.

Она добавила, что к предстоящим президентским выборам проведена хорошая подготовка, есть много новых технических средств, применяются новации разного рода.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

Памфилова отметила, что достойно проведённые выборы президента во многом будут гарантом укрепления России. Она добавила, что избирательная система РФ обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести выборы именно так, как этого требует и ждёт народ.

Согласно опросу ВЦИОМ, 78% россиян выразили намерение принять участие в выборах. При этом 61% заявил об этом с полной уверенностью («точно приму»). Ещё 13% планируют определиться с участием ближе к выборам.