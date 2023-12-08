Киев, 8 декабря, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Первый поезд с большегрузными автомобилями, застрявшими на границе Украины с Польшей из-за блокирования перевозчиками пунктов пропуска, отправился в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба оператора железных дорог Украины «Укржелдорога» в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что «Укржелдорога» отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками, в составе поезда 23 платформы, на которые было загружено 13 тягачей с полуприцепами.

Уточняется, что поезд курсирует по маршруту Скнылов (Украина) — Славкув (Польша). При этом таможенное и пограничное оформление груза проходит на железнодорожном пограничном переходе Изов — Грубешов.

Аналогичные рейсы будут организованы и обратно, говорится в сообщении. Отмечается, что со станции Славкув фуры направляются к месту назначения уже по автодороге.

Как передавало ИА Регнум, с 6 ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода и заявили, что собираются остановить движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока правительство страны и Брюссель не возобновят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, существовавшие до начала СВО.

Посол в Польше Василий Зварич заявил, что блокада автомобильных пунктов пропуска польскими дальнобойщиками на границе является болезненным ударом в спину Украине. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

Украинское посольство 24 ноября направило официальную ноту в МИД Польши с требованием разблокировать движение грузового транспорта на совместной границе. Как заявил украинский посол Василий Зварыч, на это решение повлияла гибель двух водителей в очереди на КПП, возникшей из-за протестов польских перевозчиков.