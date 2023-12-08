Вашингтон, 8 декабря, 2023, 11:27 — ИА Регнум. У ВСУ заканчиваются профессиональные военные, но люди призывного возраста не горят желанием воевать за некомпетентные и коррумпированные украинские власти. Об этом 8 декабря написала американская газета The Washington Post.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры заканчиваются», — приводит газета слова командующего штурмовой группой 68-й бригады ВСУ с позывным Дельфин.

Кроме того, издание взяло интервью у нескольких украинцев призывного возраста и пришло к выводу, что многие из них не стремятся воевать за украинское правительство, поскольку оно пронизано некомпетентностью и коррупцией.

Как сообщало ИА Регнум, украинские бойцы жалуются на ужасное состояние армии, нехватку техники и отсутствие должной подготовки. В частности, один из солдат рассказал о серьёзном дефиците техники и подкреплений на позициях в Херсонской области, которые подвергаются беспощадным атакам российских войск.

Он заявил также, что в зоне боевых действий много молодых людей. Но это зелёные бойцы, не прошедшие подготовку. Некоторые провели всего три недели на полигонах и за это время сделали лишь несколько выстрелов.

Пленный военнослужащий ВСУ Богдан Куманский рассказал о росте числа случаев дезертирства в украинской армии. Он сообщил, что из-за дефицита людских ресурсов людей на передовую отправляют всех подряд, лишь бы закрыть дыры.