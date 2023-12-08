Берлин, 8 декабря, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Идея министра обороны Германии Бориса Писториуса о размещении в Литве бригады немецкой армии для «сдерживания России» несостоятельна, пишет журналист Торстен Юнгхольт в статье для Die Welt.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус

Он напомнил, что формирование боевой бригады подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии.

Как отмечает автор, глава Минобороны ФРГ решил не развёртывать уже существующую бригаду, а сформировать новую, для её оснащения необходимо будет закупить десятки тысяч единиц вооружения и техники.

Юнгхольт процитировал слова немецкого докладчика парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенс, заявившего, что необходимо либо отложить отправку бригады в Литву до того дня, когда на горе свистнет рак, либо вместо танков выдать всему личному составу по метле в качестве оружия.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, только усугубят ситуацию для Украины.

Газета Der Tagesspiegel ранее сообщала, что в Германии военная помощь для Киева оказалась под вопросом из-за проблем с государственным бюджетом. Так, в бюджете Германии на 2024 год образовалась «дыра» в размере 60 млрд евро. В связи с этим Конституционный суд страны запретил всем министерствам и ведомствам брать на себя финансовые обязательства, то есть по сути заморозил расходы и сам бюджет.