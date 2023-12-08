Партизанский район, Приморский край, 8 декабря, 2023, 11:28 — ИА Регнум. ДТП с участием школьного автобуса, перевозившего 21 ребёнка, произошло в Партизанском районе Приморского края. Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба краевой прокуратуры.

Кадр из видео

Днём автобус, перевозивший детей в сопровождении одного взрослого, опрокинулся на 82-м км автодороги Шкотово — Партизанск. Подростки, возраст которых от 14 до 16 лет, возвращались в село Сергеевка Партизанского района с экскурсии во Владивостоке.

По предварительным данным, к аварии привело то, что водитель автобуса поворачивал налево и не уступил дорогу автомобилю Toyota Sprinter. Дети были пристёгнуты ремнями безопасности. Их осмотрели прибывшие на место медики.

На место также прибыл прокурор Партизанска Павел Каплиев. По факту происшествия проводится проверка.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее школьный автобус попал в дорожную аварию в Щёлковском городском округе Московской области. Он съехал на обочину, а затем опрокинулся. О пострадавших не сообщалось.

В Пермском крае в результате ДТП с участием школьного автобуса пострадали 15 детей и взрослый. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Было возбуждено уголовное дело.