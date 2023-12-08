Москва, 8 декабря, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Москвич помог вытащить другому водителю застрявший в сугробе автомобиль и лишился после этого ценных вещей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Поздним вечером 3 декабря 62-летний Владимир вышел во двор своего дома на улице Лобачевского и увидел застрявший в сугробе автомобиль Skoda, водитель которого пытался вытолкать машину из снега. У мужчины ничего не получалось, увидев Владимира, он попросил его сесть за руль и тронуться с места, пока сам он будет толкать авто сзади. Владимир, будучи опытным водителем, согласился помочь. Мужчина сел на водительское сидение, а сумку и iPad, которые были у него при себе, положил рядом на пассажирское сиденье. Уже через несколько минут мужчинам удалось вызволить автомобиль из сугроба. Владелец машины поблагодарил своего спасителя и уехал. Через некоторое время Владимир понял, что его вещи остались в автомобиле незнакомца. Об этом он сразу сообщал в полицию.

«Поступило заявление от 62-летнего жителя Москвы о том, что после того как он помог незнакомцу вытолкать автомобиль Skoda, незнакомец скрылся с принадлежащими заявителю вещами: сумкой с документами и планшетом iPad. Ущерб составил 100 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению проводится проверка, полиция разыскивает владельца машины.

Конец ноября и начало декабря оказались самыми снежными в истории Москвы. Несколько рекордных снегопадов привели к тому, что в столице и области образовались огромные сугробы и заносы. На дорогах наблюдался транспортный коллапс. При этом жители Москвы в соцсетях жалуются на неудовлетворительную очистку дорог от снега и льда. Редакция ИА Регнум направила в департамент ЖКХ Москвы запрос с просьбой прокомментировать, справляются ли столичные коммунальщики с последствиями снегопадов и почему спустя почти неделю дворы жилых домов по-прежнему завалены горами снега.