Афины , 8 декабря, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Немецкий танкер Avenca доставил на одну из военных баз США партию российской нефти 13 ноября. Информация о передвижении морского судна размещена на мониторинговом сервисе Marinetraff, зарегистрированном в Греции.

Stringer/Global Look Press

Согласно данным сайта, судно Avenca под флагом Либерии принадлежит немецкой компании CST, а размер перевозимого груза составляет 50 тысяч тонн. На карте видно, как танкер покинул новороссийский порт, проплыл через Чёрное и Средиземное моря и доставил нефть через Атлантический океан на базу ВМС США Норфолк, штат Виргиния.

Согласно СМИ, база обслуживает корабли, которые выполняют оперативные задачи в Атлантике, Средиземноморье и Индийском океане.

США и страны ЕС ввели санкции, запретив перевозку российской нефти морем.

Как передавало ИА Регнум, западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. По данным журналистов, российскую нефть вывозит и так называемый теневой флот танкеров, зарегистрированных вне юрисдикций государств, которые ввели санкции. Согласно данным финского независимого Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), такие суда, как правило, перевозят нефть на более короткие расстояния.

Кроме того, 6 декабря агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник из Минфина РФ, что доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, или 31% от общих доходов бюджета страны за месяц, что стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает показатель любого месяца до начала спецоперации на Украине.