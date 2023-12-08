Москва, 8 декабря, 2023, 11:25 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, оставившего летом в машине каршеринга шприц с наркотиком, о который укололся ребёнок. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в своём Telegram-канале.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Установлен и доставлен в правоохранительные органы мужчина, употребивший наркотик в автомашине каршеринга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный уроженец Ставропольского края 1986 года рождения не раз был судим за незаконный оборот наркотиков.

Кунцевская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к ответственности.

Как передавало ИА Регнум, отец десятилетней девочки 21 августа обратился в полицию после инцидента с каршеринговым автомобилем. Ребёнок, выходя из машины, укололся острым предметом, которым, как выяснил отец при осмотре салона, оказалась игла от шприца. В шприце находилось неизвестное вещество бежевого цвета. В ходе анализа химики установили, что в оставленном шприце содержался мефедрон. Ребёнка доставили в медицинское учреждение, взяли кровь на анализы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.