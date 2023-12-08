Москва, 8 декабря, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Два подростка, эвакуированные в Москву после стрельбы в брянской школе, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 8 декабря сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

РИА Новости

«Двое подростков, пострадавших в происшествии в Брянске и эвакуированных в Москву, находятся в тяжёлом состоянии и получают необходимое лечение в Российской детской клинической больнице», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства.

Кроме того, по его словам, ещё трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, они находятся в медучреждениях Брянска, их жизни вне опасности.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 декабря ученица 8-го класса принесла в гимназию № 5 помповое ружьё. Она открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. От полученных ранений на месте скончалась её одноклассница, ещё пять подростков были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

Вечером 7 декабря вертолёт Ми-8 прибыл в Брянск за двумя ранеными. В полёте до Москвы пострадавших сопровождала сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.

После прилёта в столицу Минздрав сообщил, что пострадавшие и эвакуированные в Москву перенесли полёт нормально.