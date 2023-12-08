Москва, 8 декабря, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Руководство США никогда не выбивало средства для распадающегося государства настолько наглым и агрессивным способом, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 8 декабря в своём Telegram-канале.

Yauhen Yerchak/Global Look Press

По его словам, методы шантажа и раньше применялись американским правительством для достижения желаемых целей, однако администрация действующего президента США Джо Байдена отличилась наглостью и агрессивностью для финансирования «второстепенного государства, находящегося в стадии распада».

«Деньги администрация (США. — Прим. ред.) и их запуганный выкормыш, конечно, получат. Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несёт семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», — отметил политик.

Медведев подчеркнул, что действия американских властей лишь повышают угрозу прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую войну.

Как передавало ИА Регнум, фразу, которую произнёс глава Пентагона Ллойд Остин якобы произнёс на закрытом брифинге в палате представителей, процитировал журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети. Как сообщил Карлсон, глава Пентагона угрожал законодателям направить их родственников «сражаться с Россией», если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Украине.

Данная публикация собрала несколько тысяч комментариев.

По словам кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, слова Остина демонстрируют неспособность администрации США убедить оппозицию в необходимости поддержки Украины.