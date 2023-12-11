Санкт-Петербург, 11 декабря, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Российская промышленность сегодня не просто развивается, а создаёт совершенно новую, современную продукцию, которая пользуется спросом за рубежом. Только за 9 месяцев 2023 года поддержанный Российским экспортным центром (РЭЦ) несырьевой неэнергетический экспорт уже превысил 990 млрд рублей. Это на 85% больше показателей 2022 года.

Иван Шилов ИА Регнум Форум «Сделано в России»

Передовые разработки, товары и достижения более 280 компаний представили в конце ноября на международном форуме-выставке «Российский промышленник» в «Экспофоруме». Участники мероприятия — бизнес и представители власти 12 регионов и 10 зарубежных стран — провели свыше 140 деловых мероприятий. В том числе они узнали о мерах поддержки, доступных бизнесу по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Генеральный директор (РЭЦ) Вероника Никишина считает, что «Российский промышленник» — площадка, которая позволяет установить прямой диалог бизнеса с государством. По её словам, форум-выставка зарекомендовал себя и как эффективный инструмент выстраивания внешних торгово-экономических связей.

«Экспорт — важная составляющая российской экономики. Экспортирующие предприятия обеспечивают занятость, поддержание валютного курса, повышают конкурентоспособность отечественной продукции. Поэтому сейчас многие компании, которые не были экспортёрами, находят в себе экспортный потенциал за счёт сотрудничества с дружественными странами», — подчеркнула Никишина.

Российский бизнес в условиях санкций смог достаточно быстро переориентировать потоки товаров и услуг, найти новых партнеров, запустить новые производства и начать восстанавливать свои позиции на мировом рынке. Во многом ситуация изменилась за счёт улучшения взаимодействия государства и бизнеса, отмечают эксперты в докладе «Поддержка экспорта: национальный проект в новых условиях», подготовленном «АНО «Национальные приоритеты» совместно с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Поддержка экспорта изначально стоит на синергии бизнеса и государства, потому что развитие экспортеров дает новые возможности и новые источники доходов для обеих сторон. Тут не может быть никакого разделения, потому что это два абсолютно связанных между собой компонента», — отметил управляющий директор Продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.

Экспорт выступает как драйвер импортозамещения и технологического развития страны, поскольку дает компаниям доступ к более конкурентным рынкам. Это позволяет реализовать более сложные и капиталоемкие инвестпроекты и освоить выпуск высокотехнологичной продукции.

«Для того чтобы производить что-то узкоспециализированное (например, электродвигатели малой мощности) и за адекватные деньги, необходим большой рынок сбыта, иначе мы просто не снизим себестоимость до приемлемого уровня. Поэтому вопрос экспорта и импортонезависимость неразрывно друг с другом связаны» — подчеркнул коммерческий директор ООО «Листон» Юрий Сапрыгин.

Ещё одним значимым для экспортёров мероприятием стал Международный экспортный форум «Сделано в России». В этом мероприятии приняли участие свыше 10 тысяч человек, в том числе представители 95 стран.

Между представителями бизнеса прошло свыше 500 переговоров. 76 компаний представили товары и высокотехнологичные разработки для широкой аудитории, включая зарубежных партнеров.

Вырос и охват отраслевых мер поддержки — ими воспользовались 16,2 тыс. компаний. На отдельном стенде Российский экспортный центр представил программу продвижения продукции отечественных компаний за рубежом под брендом «Сделано в России», запущенную по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«Мы делаем ставку на продвижение под одним «зонтиком» Made in Russia по всем каналам, по которым можно дотянуться до потенциального покупателя — от выставок и офлайн рекламных акций до каналов электронной торговли», — подчеркнула Вероника Никишина.

Так, петербургская компания с роликовыми тренажёрами BeautyRoll Standard, предназначенными для массажа и борьбы с лишним весом, вышла на рынки Кувейта, Турции, Египта, Казахстана и Сербии.

Бизнес-проект в области фитнес индустрии в 2002 году придумали Елена Коростылева и Ирина Чирва. Путешествуя по Европе, они увидели необычный клуб с тренажёрами — тонусными столами, которые в процессе занятий брали на себя значительную часть нагрузки. Так появилась компания «Сендика Груп» и торговая марка «Тонус-клуб» — новый формат фитнес-клубов только для женщин.

Принимая участие в выставках под брендом Made in Russia, компания смогла не только сэкономить на организации участия за счет мер господдержки, но и заключить несколько контрактов. Сейчас доля экспорта в общей выручке составляет порядка 8%. В планах компании — открывать новые клубы в странах Ближнего Востока и развивать сеть в странах ближнего зарубежья.

«Конечно, это было непросто. Мы столкнулись со сложностями при обучении, все же другой менталитет. Женщины в Ираке хотят быть красивыми и здоровыми, готовы за это платить, но вот культуры регулярных физических упражнений, как выяснилось, у них нет. Для нас стало новостью, а вот наши франчайзи знали об этом и, как оказалось, готовы идти по этому пути: это сложно, но перспективно», — рассказала соосновательница «Сендика Груп» Елена Коростылева.

Череповецкая компания «Механика», разместив на международной торговой площадке Industrystock свой снегоболотоход TINGER TF4, заключила контракт с одним из горнолыжных курортов Италии в 2020 году. За последние три года география экспорта техники расширилась: машины поставляют в страны ЕАЭС, в США и Австралию.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки.

Среди мер поддержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, а так же оказывается помощь при транспортировке своего товара на внешние рынки.