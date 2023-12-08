Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Около 450 целей радикального палестинского движения ХАМАС поразили израильские военные за минувшие сутки в секторе Газа. Об этом сообщает 8 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

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Отмечается, что цели были поражены «с воздуха, моря и земли» в рамках продолжающихся боёв с радикалами. ЦАХАЛ продолжает выявлять и уничтожать «подземные туннели, оружие и дополнительную террористическую инфраструктуру».

В частности, в Хан-Юнисе авиация уничтожила боевиков ХАМАС в результате двухчасовой серии точных ударов, говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по десяткам объектов инфраструктуры, которыми пользуются военно-морские силы ХАМАС в центре и на юге палестинского анклава. В их числе наблюдательные пункты и места хранения оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа после того, как 7 октября территория страны подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из палестинского анклава. Кроме того, палестинские боевики проникли в приграничные районы на юге Израиля, напали на военных и гражданских лиц, захватили более 200 заложников.

За несколько дней Израиль взял под контроль все населённые пункты у границы с Газой и приступил к нанесению авиаударов по объектам в анклаве, в том числе гражданским. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. В конце октября ЦАХАЛ приступила к наземной фазе операции.

Позднее стороны объявляли перемирие на период обмена заложниками. Начальник израильского генштаба Герци Халеви заявил 3 декабря, что войска перешли к активным боевым действиям в южной части анклава.