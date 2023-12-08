Вашингтон, 8 декабря, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Европейский союз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе. Об этом сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

На встрече лидеры стран Евросоюза должны будут принять решение, включать ли Украину в ЕС или нет, и попытаться заключить сделку о выделении Киеву 50 млрд евро, говорится в материале.

«Орбан грозит пустить этот саммит под откос», — написало издание.

Как указано в материале, в двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля премьер-министр Венгрии ясно дал понять, что он против переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз, и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Киева государствами ЕС.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон пытается организовать переговоры с Орбаном до начала саммита в Брюсселе, но пока это вызывает только скепсис в дипломатических кругах европейских государств.

«Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном», — цитирует издание слова одного из европейских дипломатов.

Отмечается, что по словам постоянного представителя Бельгии в Евросоюзе Виллема Ван де Воорде, исход саммита непредсказуем, поскольку ещё пару недель назад вопрос о начале переговоров о принятии в Европейский союз Украины считался уже решённым, а сегодня у объединения один вопрос — как справиться с Орбаном, блокирующим принятие решения, благоприятного для Киева.

«Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше», — приводит издание мнение одного из европейских чиновников.

Издание отметило, что сложившаяся в ЕС щекотливая ситуация приведёт к тому, что в мире неизбежно появятся сообщения о том, что Евросоюз устал от Украины, и что блок разваливается.

Как передавало ИА Регнум, The Economist сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, намерены помешать вступлению Украины в Евросоюз, так как выступают против расширения объединения в целом. По мнению издания, политики на запланированном на середину декабря саммите намерены донести до участников встречи мысль о нецелесообразности принятия Украины в ЕС.

Агентство Reuters сообщило, что на саммите лидеров ЕС, который пройдёт 14–15 декабря, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в объединении.

По мнению Орбана, переговоры о вступлении Украины в сообщество могут серьёзно осложниться, так как страна находится в состоянии вооружённого конфликта. Венгерский политик также отметил, что неизвестным остаётся и то, какая территория будет у Украины после завершения конфликта, поскольку спецоперация России всё ещё продолжается.