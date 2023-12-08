Москва, 8 декабря, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В Минтрансе России доработали и готовят к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения, запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Отмечается, что под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Предлагается ввести в действие поправки не 1 марта, как планировалось изначально, а на полгода позже — 1 сентября 2024 года, говорится в материале.

Про данным издания, этот проект поддержало Минэкономразвития.

«Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — цитирует издание заключение этого ведомства.

Как передавало ИА Регнум, правительство поддержало законопроект, предполагающий введение штрафов для пользователей электросамокатов, инициатором которого выступил российский сенатор Артём Шейкин. В проекте официального отзыва указано, что правительство в целом поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. Также отмечено, что концепция законопроекта, направленного на улучшение ситуации с электросамокатами, заслуживает внимания.

В рамках инициативы предлагается ввести штрафы до 30 тыс. руб. за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. руб. — за превышение на них скорости, до 3 тыс. руб. — за езду вдвоём.