Минтранс захотел наказывать автомобилистов за новое нарушение ПДД
Минтранс предложил запретить превышать среднюю скорость между камерами
Москва, 8 декабря, 2023, 10:16 — ИА Регнум. В Минтрансе России доработали и готовят к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения, запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на соответствующий документ.
Отмечается, что под средней скоростью движения ведомство предложило считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».
Предлагается ввести в действие поправки не 1 марта, как планировалось изначально, а на полгода позже — 1 сентября 2024 года, говорится в материале.
Про данным издания, этот проект поддержало Минэкономразвития.
«Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог», — цитирует издание заключение этого ведомства.
Как передавало ИА Регнум, правительство поддержало законопроект, предполагающий введение штрафов для пользователей электросамокатов, инициатором которого выступил российский сенатор Артём Шейкин. В проекте официального отзыва указано, что правительство в целом поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний. Также отмечено, что концепция законопроекта, направленного на улучшение ситуации с электросамокатами, заслуживает внимания.
В рамках инициативы предлагается ввести штрафы до 30 тыс. руб. за пьяное вождение электросамокатов, других средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, штрафы до 5 тыс. руб. — за превышение на них скорости, до 3 тыс. руб. — за езду вдвоём.