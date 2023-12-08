Лондон, 8 декабря, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Приближающаяся победа России в конфликте на Украине испугала Европу. Об этом сообщил обозреватель Кон Кафлин в газете The Telegraph.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Нельзя игнорировать возможность того, что Путин выйдет победителем из этого конфликта со всеми вытекающими последствиями для безопасности Европы. Такой сценарий стал бы серьёзной проблемой для западного военного альянса, потому что это подорвёт его способность противостоять России после всей оказанной Украине поддержки», — говорится в публикации.

Как указал автор, неспособность Киева совершить решающий прорыв в летнем контрнаступлении свела практически на нет оптимистичные прогнозы лидера киевского режима Владимира Зеленского и его военачальников о победе.

«В результате их нарратив рискует скатиться к взаимным обвинениям из-за отказа западных союзников предоставить ВСУ необходимое вооружение», — говорится в публикации.

По мнению Кафлина, даже в администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена уже высказывают мнение, что интересам США лучше послужило бы давление на Зеленского для заключения мира с Путиным, а не продолжение военной кампании, шансов победить в которой у Киева мало.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля президент России Владимир Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. Как указал российский лидер, сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае пока, нет. Он отметил, что киевскому режиму не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни тысячи иностранных наёмников и советников.

Как заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, Вашингтон добивается, чтобы Москва была вынуждена пойти на переговоры с Украиной на выгодных для Киева условиях.