Москва, 8 декабря, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Угроза прямого военного столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна, как сейчас. Об этом зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 8 декабря в своём Telegram-канале.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

По его словам, администрация президента Джо Байдена примитивно шантажирует Конгресс США, когда требует выделить деньги и грозит, что «придётся начать войну с русскими». Американские лидеры в разные времена так выколачивали деньги из законодателей, но теперь есть отличия.

«Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую», — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, говоря об Украине, что никогда прежде столько денег не выбивали для второстепенного государства, которое переживает стадию распада. При этом особенно агрессивно и нагло требуют деньги для страны, открыто коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

Медведев добавил, что это новое явление в американском политическом дискурсе создала фирма «Джо, Хантер и партнёры». Оно может обернуться импичментом, что маловероятно, либо проигрышем Байдена на выборах — а это уже весьма вероятно.

Администрация Байдена и киевский режим получат деньги, чтобы продолжить бизнес на вооружённом конфликте и пролить новые реки крови, спрогнозировал он.

Как сообщало ИА Регнум, американские власти до сих пор не согласовали дополнительную помощь Украине. Голосование в Сенате Конгресса США о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, по данным агентства Bloomberg, произойдёт не раньше 11 декабря. При этом 15 декабря сенаторы уйдут на рождественские каникулы.

Байден ранее заявил, что прекращение поддержки Киева — это абсолютное сумасшествие, это против интересов США.