Анкара, 8 декабря, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал создать военный формат Турция — Россия — Сирия для борьбы с террористами на севере Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что по Газе необходимо вооружённое решение, поскольку одними выступлениями анклаву не поможешь.

«Мы призываем к созданию военного формата Турция — Россия — Сирия для борьбы с террористическими формированиями на севере Сирии», — сообщил Перинчек в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что это будет самой лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона.

«Будет открыт фронт против США и сионизма. Этот формат стал необходимостью. Это разрушит американские планы и обеспечит территориальную целостность Сирии», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из сектора Газа, а также проникновению боевиков на территорию Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 декабря выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления в Газе. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершённые им военные преступления, сказал турецкий лидер.

Президент Турции также отметил, что если международное право будет соблюдаться должным образом и эти военные преступления будут наказаны, то это решение станет примером для всех угнетателей как в Палестинском регионе, так и в других регионах мира.

Президент России Владимир Путин 4 декабря на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств отметил, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит вносить вклад в урегулирование острых мировых проблем.

По его словам, Москва будет последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений.

Российский лидер затронул тему палестино-израильского конфликта, который, по словам Путина, приобрёл черты гуманитарной катастрофы.