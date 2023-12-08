Киев, 8 декабря, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает 8 декабря издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрывы в Киеве», — говорится в сообщении.

Киевские власти призвали людей оставаться в укрытиях и сообщили, что на окраинах города работают средства ПВО. Утром воздушную тревогу объявили в более чем половине регионов Украины, включая столицу и область, отмечает издание.

Ранее украинские СМИ сообщали о ночной серии взрывов в городе Харькове. В ночь на 7 декабря взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные с 10 октября 2022 года наносят удары по украинской инфраструктуре — объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Двумя днями ранее был совершён теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. В Кремле подчёркивали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.