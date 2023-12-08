Вашингтон, 8 декабря, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина, якобы угрожавшего конгрессменам отправить их родственников «сражаться с Россией», демонстрируют неспособность администрации Соединённых Штатов убедить оппозицию в необходимости поддержки Украины.

IMAGO/Jack Marain/Global Look Press Вивек Рамасвами

Фразу, которую Остин якобы произнёс на закрытом брифинге в палате представителей, процитировал журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети. Как сообщил Карлсон, глава Пентагона угрожал законодателям направить их родственников «сражаться с Россией», если они не поддержат запрос администрации о новой помощи Украине.

Данная публикация собрала несколько тысяч комментариев.

«Когда убеждение не срабатывает, они прибегают к угрозам», — написал Рамасвами в комментариях.

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters сообщило, что администрация и Конгресс США торопятся заключить сделку до рождественских каникул, чтобы обеспечить военную помощь Украине и Израилю, при этом рассматривается возможность уступок в сфере миграционной политики — отмены новых ограничений на то, кто может просить убежища. Это делается для того, чтобы республиканцы согласились одобрить выделение нового пакета военной помощи двум союзным странам, одновременно препятствуя нелегальной иммиграции через границу США с Мексикой.

Законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.