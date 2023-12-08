Вашингтон, 8 декабря, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Новым механизированным бригадам ВСУ могут выдать устаревшие советские машины. Об этом заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он пояснил, что в настоящее время ВСУ формируют пять новых механизированных бригад, при этом ни на одной из их фотографий не видно техники бригад.

«Старенькая БМП-1 появляется на некоторых фотографиях, но она, вероятно, принадлежит учебной части», — обратил внимание обозреватель, добавив, что отсутствие боевых машин пехоты превращает механизированные бригады в обычную лёгкую пехоту.

Журналист предположил, что новые подразделения ВСУ не получат западных боевых машин, так как в ВСУ опасаются быстрой потери новой техники в бою.

Экс полагает, что бригады, скорее всего, получат устаревшие советские БМП-1, которые отличаются очень слабой защитой экипажа. Помимо этого, новым бригадам могут выдать бронетранспортёры МТ-ЛБ либо даже грузовики в качестве замены штатных боевых машин пехоты, высказал мнение журналист.

По его словам, в реальности новые бригады ВСУ могут пойти в бой на слабобронированных бронемашинах.

Как передавало ИА Регнум, в статье, опубликованной изданием Business Insider, говорится о том, что украинские бойцы жалуются на ужасное состояние армии, нехватку техники и отсутствие должной подготовки. Один из бойцов, имя которого не раскрывается, рассказал о серьёзном дефиците техники и подкреплений на позициях в Херсонской области, которые подвергаются «беспощадным атакам» российских войск. Там, где нужны несколько бригад, есть лишь отдельные роты, посетовал он.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал в интервью, что ситуация для Украины тупиковая и, «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет».