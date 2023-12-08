Новосибирск, 8 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Утром 8 декабря в аэропорт Толмачева в Новосибирске экстренно после взлёта вернулся пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines. Причиной вынужденного возврата стал помпаж двигателя — нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами. О подробностях авиапроисшествия рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

Самолёт должен был лететь из Новосибирска в Москву. При приземлении ни экипаж, ни пассажиры не пострадали.

Транспортная прокуратура проводит проверку, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, в международном аэропорту Байкал города Улан-Удэ загорелся двигатель грузового самолёта 7 декабря.

Экипаж сбросил топливо и успел совершить посадку. Никто не пострадал.

Причину возгорания определит комиссия.

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» 8 декабря не вылетел из Кемерово в Москву — на предварительном старте выявилась техническая неисправность. Экипаж выруливал по перрону и ожидал, пока другой борт освободит полосу для взлёта, и понял, что у него двигательный режим нерабочий.