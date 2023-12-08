Самолёт экстренно приземлился в Новосибирске из-за помпажа двигателя
СК: экстренная посадка самолёта в Новосибирске произошла из-за помпажа двигателя
Новосибирск, 8 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Утром 8 декабря в аэропорт Толмачева в Новосибирске экстренно после взлёта вернулся пассажирский Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines. Причиной вынужденного возврата стал помпаж двигателя — нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами. О подробностях авиапроисшествия рассказали в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК России.
Самолёт должен был лететь из Новосибирска в Москву. При приземлении ни экипаж, ни пассажиры не пострадали.
Транспортная прокуратура проводит проверку, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Как сообщало ИА Регнум, в международном аэропорту Байкал города Улан-Удэ загорелся двигатель грузового самолёта 7 декабря.
Экипаж сбросил топливо и успел совершить посадку. Никто не пострадал.
Причину возгорания определит комиссия.
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» 8 декабря не вылетел из Кемерово в Москву — на предварительном старте выявилась техническая неисправность. Экипаж выруливал по перрону и ожидал, пока другой борт освободит полосу для взлёта, и понял, что у него двигательный режим нерабочий.