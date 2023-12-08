Керчь, Крым, 8 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. В Керчи в Крыму в ночь на 8 декабря в результате пожара на газопроводе на улице генерала Петрова частично повредилась линия энергопередачи. Газ, выходящий из стыков трубы, горел. Прибывшие спасатели на место аварии пожар ликвидировали. О происшествии сообщили в ЕДДС Керчи.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

Из-за возгорания без газа остались 30 тыс. жителей. Идут аварийно-восстановительные работы.

Причины возгорания и ущерб — устанавливаются.

На место пожара приехало руководство городской администрации и керченских филиалов энергетических организаций Крыма.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3851517" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, цех по производству ЖБИ и металлоконструкций «Электрозавода» загорелся 7 декабря в Москве. Площадь пожара составила 50 кв. метров, работники покинули цех самостоятельно.

3 декабря в производственно-складском помещении завода, расположенного на Открытом шоссе в Восточном округе Москвы, произошёл пожар. В момент возгорания людей в здании не было. Тушение пожара осложняла высокая нагрузка, в здании находились горючие материалы.