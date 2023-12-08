В Керчи загорелся газопровод, пожар ликвидирован
В Керчи ликвидировали крупное возгорание на газопроводе
Керчь, Крым, 8 декабря, 2023, 07:49 — ИА Регнум. В Керчи в Крыму в ночь на 8 декабря в результате пожара на газопроводе на улице генерала Петрова частично повредилась линия энергопередачи. Газ, выходящий из стыков трубы, горел. Прибывшие спасатели на место аварии пожар ликвидировали. О происшествии сообщили в ЕДДС Керчи.
Из-за возгорания без газа остались 30 тыс. жителей. Идут аварийно-восстановительные работы.
Причины возгорания и ущерб — устанавливаются.
На место пожара приехало руководство городской администрации и керченских филиалов энергетических организаций Крыма.
Как сообщало ИА Регнум, цех по производству ЖБИ и металлоконструкций «Электрозавода» загорелся 7 декабря в Москве. Площадь пожара составила 50 кв. метров, работники покинули цех самостоятельно.
3 декабря в производственно-складском помещении завода, расположенного на Открытом шоссе в Восточном округе Москвы, произошёл пожар. В момент возгорания людей в здании не было. Тушение пожара осложняла высокая нагрузка, в здании находились горючие материалы.