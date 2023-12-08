Донецк, 8 декабря, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Силовики задержали в Донецке генерального директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса». Об этом сообщили 8 декабря в УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике.

Концерн «Железные дороги Донбасса» Логотип

По информации ФСБ, руководитель подозревается в злоупотреблении полномочиями. Он реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам.

Материалы переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.

Концерн создан в мае 2023 года.

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Как сообщало ИА Регнум, Мещанский суд Москвы приговорил к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима бывшего советника отдела главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и экс ведущего советника департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева по делу о надувных танках.

Суд обязал осужденных выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. От отбывания наказания они были освобождены с учётом времени нахождения под стражей и домашним арестом.

В ноябре Никулинский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество на сумму более 50 млн рублей осуждённого за коррупцию бывшего полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко. В ходе судебных заседаний ответчики не смогли подтвердить законность полученных доходов. Прокуроры установили, что на них приобретали ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы и объекты недвижимости.