Новый, 653-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами российской армии в Херсонской области. Добровольно сдавшийся в плен украинский морской пехотинец Максим Мирончук рассказал 8 декабря «РИА Новости» о больших потерях киевской армии на левом берегу Днепра, где военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают целыми взводами. По признанию Мирончука, среди боевиков много убитых и раненых. Из всего взвода уцелел только он один.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Агитационную акцию с призывом о добровольной сдаче провели артиллеристы группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении. Для этого они обстреляли позиции киевских боевиков снарядами калибра 122 мм, которые содержали соответствующие листовки на русском и украинском языках.

Тем временем российские бойцы Южной группировки войск отбили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Противник потерял около 175 боевиков убитыми и ранеными, уточнил начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев.

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