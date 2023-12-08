Багдад, 8 декабря, 2023, 07:20 — ИА Регнум. В столице Ирака ракетному обстрелу подверглось посольство США, расположенное в особо охраняемой «зеленой зоне», сообщил 8 декабря источник в силах безопасности Ирака информационному агентству Shafaq news.

Obamawhitehouse.archives.gov Посольство США в Багдаде. Ирак

«В окрестностях американского посольства в Багдаде были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги. По предварительной информации, окрестности посольства были обстреляны несколькими ракетами», — сказал он.

Жители Багдада выложили в соцсети видео, где слышны звуки взрывов.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в Судане под обстрел попал американский дипломатический конвой. Пострадавших не было. В США назвали произошедшее безрассудным, безответственным и небезопасным шагом. Любые нападения на американских дипломатов неприемлемы, подчеркнули в Госдепартаменте.

В ночь на 30 августа 2022 года в правительственном квартале Багдада звучали сигналы воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов. Журналисты подтвердили обстрел «зелёной зоны» ракетами. В ходе вооружённых столкновений на территории квартала погибло не менее 20 человек.