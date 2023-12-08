Кемерово, 8 декабря, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» 8 декабря не вылетел из Кемерово в Москву — на предварительном старте выявилась техническая неисправность. О происшествии сообщили «РИА Новости» в аэропорту.

Maarten Visser Ил-86 Аэрофлота

По информации издания, рассматриваются два варианта — ищут резервный борт для совершения рейса или же ждут техников для восстановления работоспособности воздушного судна.

«Экипаж выруливал по перрону и ожидал, пока другой борт освободит полосу для взлёта, и понял, что у него двигательный режим не рабочий», — рассказали в аэропорту, добавив, что техническая неисправность выявилась на предварительном старте.

Пилот принял решение вырулить на стоянку. Пассажиры находятся в здании аэровокзала.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт авиакомпании S7, утром 8 декабря вылетевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту отбытия. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили ЧП, пояснив причину.

Boieng 737 сел в аэропорту после взлёта из-за технической неисправности. Никто при этом из пассажиров и экипажа не пострадал.