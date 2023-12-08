Пекин, 8 декабря, 2023, 06:59 — ИА Регнум. США и страны НАТО должны понять, что Россию невозможно уничтожить, даже военным путём. К такому выводу после призыва американского президента Джо Байдена к Конгрессу одобрить дальнейшую финансовую помощь Киеву пришли авторы статьи китайской газеты Global Times.

Сергей Корсун ИА REGNUM НАТО. Претензии НАТО на черное море.

«Это не решение, которое позволило бы избежать возможной войны между странами с двумя сильнейшими армиями в мире. США и НАТО должны понять, что с конфликтом на Украине или без него уничтожить Россию невозможно», — написало издание.

В публикации отметили, как глава Белого дома в «паникёрской манере» пытался напугать Конгресс, чтобы побудить его к скорейшему выделению дополнительной помощи Украине. Журналисты считают, что поведение президента США указывает на его шаткую позицию на предстоящих президентских выборах. Судьба Байдена тесно связана с судьбой Украины, добавили авторы.

По их мнению, сокращение помощи со стороны крупнейшего донора Киева на фоне растущей усталости Запада от конфликта снизит готовность европейцев поддерживать Украину. На Западе, как и в администрации Байдена, в решающий год президентских выборов в США не хотят видеть победы России в конфликте. Поэтому Белый дом будет настаивать на увеличении поддержки Киева для популяризации Байдена перед выборами, а также продолжать изматывать Россию в военных действиях. Цена отказа от Украины будет слишком высока для США, резюмировали в газете.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря в специальном обращении президент США Джозеф Байден заявил, что в случае успешного завершения специальной военной операции Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО. Такое развитие событий, по его словам, приведёт к втягиванию США в военный конфликт. Если США прекратят оказывать Украине военную помощь, под угрозой окажется и поддержка со стороны европейских стран. Байден призвал депутатов Конгресса согласовать вопрос о выделении средств Киеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее высказывание Байдена, отметил, что руководство США занимается неприкрытой демонизацией России с целью продолжать тратить деньги американских налогоплательщиков в ходе конфликтов. В Москве считают, что среди конгрессменов остались те, кто понимает это, добавил Песков.

6 декабря законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл процедурное голосование среди конгрессменов. Обсудить тематику предлагали 49 членов верхней палаты Конгресса, против высказался 51 депутат, при необходимых 60 голосах для принятия решения. Проект предполагал выделение дополнительных бюджетных средств в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд для Украины.