Москва, 8 декабря, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Центр» обстреляли позиции киевских боевиков на краснолиманском направлении снарядами калибра 122 мм, которые содержали листовки с призывами добровольно сдаться. Об этом сообщили 8 декабря в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Предварительно в снаряды были заложены рулоны с агитационными листовками на русском и украинском языках. Каждый содержит 500 листовок с призывом о добровольной сдаче в плен.

«Военнослужащим ВСУ гарантируют сохранение жизни, оказание помощи, а также призывают помнить, что их жизнь дороже преступных замыслов нынешнего военно-политического руководства страны», — добавили в Минобороны.

Взрыватель боеприпаса имеет таймер срабатывания, который настраивается в зависимости от дальности цели — более 10 км.

Это уже не первая агитационная акция от ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы Южной группировки войск отбили атаки украинских боевиков в районе Клещеевки.

Противник потерял около 175 боевиков убитыми и ранеными. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились 155-мм самоходной артиллерийской установки М-109 Paladin, двух 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М-119, уточнили 8 декабря в Минобороны.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 декабря сообщил, что с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 550 самолётов, 257 вертолётов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.