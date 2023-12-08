Москва, 8 декабря, 2023, 06:08 — ИА Регнум. В Москву спецбортом МЧС России эвакуировали двух пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии № 5, сообщила 8 декабря пресс-служба федерального ведомства.

Mchs.gov.ru Ми-8 МЧС России

«Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелёт пациенты перенесли удовлетворительно», — уточнили в МЧС.

Вертолёт Ми-8 прибыл в Брянск за ранеными накануне вечером. В полёте до Москвы пострадавших сопровождала сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф.

Другие трое пострадавших при стрельбе в гимназии получают медицинскую помощь в брянских больницах. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двоих раненых при стрельбе доставят в детскую клиническую больницу в Москве. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, заверил глава региона.

14-летняя ученица 8-го класса брянской гимназии № 5 утром 7 декабря пришла на занятия с помповым ружьём. Девушка открыла огонь по одноклассникам, а затем покончила с собой. Одна ученица от полученных ранений скончалась на месте. В результате стрельбы пострадали пять подростков. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

После проверки в МВД заявили, что ружьё брянская школьница взяла у своего отца. Оружие принадлежало ему и хранилось на законных основаниях.