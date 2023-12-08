Москва, 8 декабря, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Российские бойцы Южной группировки войск отбили атаки украинских боевиков в районе Клещеевки, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем успешно отразили две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ на позиции наших войск в районе населённого пункта Клещеевка», — уточнил начальник пресс-центра Южной группировки ВС РФ Вадим Астафьев.

В результате операции противник потерял около 175 боевиков убитыми и ранеными. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились 155-мм самоходной артиллерийской установки М-109 Palladin, двух 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудия М-119.

Кроме того, российская артиллерия и барражирующие боеприпасы уничтожили три боевые бронированные машины и два автомобиля украинских неонацистов. Силами ПВО были сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов вблизи населённых пунктов Верхняя Каменка и Соледар Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря в Минобороны рассказали о ликвидации командных пунктов трёх бригад ВСУ около села Серебрянка. Также были поражены склады боеприпасов и вооружения, живая сила и военная техника противника в 121 районе. За сутки потери противника на этом направлении составили до 160 бойцов, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, уничтожена артиллерийская система М777 производства США.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 7 декабря сообщил, что с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 550 самолётов, 257 вертолётов, 9568 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 870 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7268 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 16 011 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.