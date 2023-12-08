Южно-Сахалинск, 8 декабря, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к пяти годам колонии за самовольное оставление службы в период мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что мужчина решил временно уклониться от военной службы и 16 июня 2023 не явился из увольнения в воинскую часть в Южно-Сахалинске. 6 июля его задержали сотрудники военной полиции и доставили в часть.

Суд счёл смягчающим обстоятельством наличие у подсудимого малолетнего ребёнка, принял во внимание состояние здоровья мужчины и семейные обстоятельства, связанные с разводом и оформлением опеки над ребёнком.

Приговор не вступил в законную силу. Военнослужащий заключён под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА Регнум, Крымский гарнизонный военный суд в сентябре прекратил уголовное дело против мобилизованного мужчины, обвиняемого в самовольном оставлении места службы. Ему грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Дело закрыто в связи с его смертью.

В Бурятии мобилизованного участника спецоперации уличили в подделке документов и приговорили к тюремному сроку по статье о дезертирстве. Соответствующий приговор вынес Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.

Участник СВО в марте уехал в отпуск на десять дней, но обратно не вернулся. Когда военные полицейские пришли за ним домой, сын показал справку о смерти отца. При проверке документ оказался поддельным. Мужчину задержали.