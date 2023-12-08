Газа, Палестина, 8 декабря, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Израильская авиация ударила по больнице «Мучеников Аль-Аксы» в центральной части сектора Газа, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации журналистов, ВВС Израиля нанесли массированный удар по медицинскому учреждению в городе Дейр-эль-Балах в центральной части анклава.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре телеканал также оповещал о взрыве, который произошёл рядом с больницей «Мучеников Аль-Аксы». О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, ЦАХАЛ не пренебрегает нанесением ударов по территориям школ. Так, в ноябре ЦАХАЛ атаковала образовательное учреждение в Аль-Фаллудже на севере сектора Газа, в котором на тот момент находились беженцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 декабря выразил уверенность в том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не избежит уголовного наказания за военные преступления в Газе. Рано или поздно он предстанет перед судом и заплатит за совершённые им военные преступления, сказал турецкий лидер.