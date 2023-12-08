Вашингтон, 8 декабря, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Стали известны ожидаемые подробности нового уголовного дела в отношении сына американского президента Джо Байдена Хантера Байдена. Из документов суда выяснилось, что ему уже предъявлены обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов на 1,4 млн долларов с 2016 по 2020 годы.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Спецпрокурор заявил, что вместо уплаты налогов Хантер Байден тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни».

«Обвиняемый тратил деньги на наркотики, эскортниц, роскошные отели, аренду жилья, автомобиля, одежду и другие личные вещи вместо уплаты налогов», — говорится в судебном документе.

Хантеру Байдену грозит по последним обвинениям до 17 лет лишения свободы, сообщил телеканал Fox News.

Как сообщало ИА Регнум, Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джо Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена.

Правоохранительные органы США обвинили Хантера Байдена в том, что в 2018 году он незаконно владел оружием. Два пункта обвинения связаны с тем, что Байден-младший солгал при покупке револьвера Colt Cobra о неупотреблении наркотиков. Его обвиняют и в том, что он владел огнестрельным оружием в период, когда употреблял запрещённые вещества. За все эти преступления Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.

Также Хантеру Байдену предъявили обвинения в «умышленной неуплате налогов». Согласно официальной информации, он не заплатил государству более 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах. За это его может ждать ещё 12 месяцев тюрьмы по каждому эпизоду.