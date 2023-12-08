Вашингтон, 8 декабря, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Администрация и Конгресс США торопятся заключить сделку до рождественских каникул, чтобы обеспечить военную помощь Украине и Израилю, при этом рассматривается возможность уступок в сфере миграционной политики — отмены новых ограничений на то, кто может просить убежища. Об этом сообщает Reuters.

Obamawhitehouse.archives.gov Белый дом

Это делается для того, чтобы республиканцы согласились одобрить выделение нового пакета военной помощи двум союзным странам, одновременно препятствуя нелегальной иммиграции через границу США с Мексикой.

В Белом дом готовы пойти на ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища, согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения на всей территории страны, а также чтобы просителям, прибывшим через третьи страны в США, отказывали в убежище.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о финансировании нужд Украины, Израиля и Тайваня не прошёл 6 декабря процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Голосование не состоялось, так как за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против — 51, при необходимых 60 голосах для принятия решения.

В Сенате США республиканцы сорвали брифинг по запросу администрации Белого дома о выделении помощи Украине и Израилю после того, как не получили ответа от демократов на свои предложения.

Советник по нацбезопасности главы Белого дома Джейк Салливан обратился к законодателям с просьбой поддержать законопроект о помощи Украине после того, как сенаторы даже не вынесли этот вопрос на голосование.