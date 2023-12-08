Вашингтон, 8 декабря, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Намерения Израиля по защите населения в секторе Газа не совпадают с реальностью ситуации в анклаве, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Остается разница между намерениями по защите гражданских и тем, что происходит «на земле», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на чиновников назвали сроки окончания третьей фазы операции ЦАХАЛ в секторе Газа. По их сведениям, она продлится до января, затем ЦАХАЛ перейдёт к стратегии точечных ударов по бойцам радикального палестинского движения ХАМАС. При этом не исключено изменение характера операции уже в ближайшие недели.

США настаивают на передаче управления Газой обновлённой палестинской администрации. В Вашингтоне признают, что это создаст трудности, но такой вариант остаётся лучшим решением по сравнению с другими сценариями, в частности прямой оккупацией Газы израильскими силами, написало издание The Washington Post. При этом авторы статьи указывают, что концепция США не популярна ни у палестинского населения анклава, ни у израильских властей.