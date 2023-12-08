Вашингтон, 8 декабря, 2023, 04:10 — ИА Регнум. В европейских странах количество американских военнослужащих сократится до 80 тысяч человек, говорится в письменном уведомлении Конгресса США главы Белого дома Джо Байдена.

U.S. Department of Defense Американские солдаты

«Порядка 80 тысяч военных США приписаны или размещены в странах НАТО в Европе, включая тех, кто размещён, чтобы укрепить уверенность наших союзников и сдержать дальнейшую агрессию России», — указано в письме.

По данным Пентагона, в июне 2022 года численность военных США в европейских странах достигала 100 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о росте группировки НАТО с февраля 2022 года в 2,5 раза в Восточной Европе и странах Прибалтики. Их численность превысила 30 тысяч, более половины из них приходится на военнослужащих США.

В мае глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр утверждал, что новые оборонные планы альянса потребуют развёртывания ещё больших сил с высоким уровнем готовности по всей территории блока. Для этого будут изучаться региональные, географически специализированные планы, определяющие, как именно НАТО будет защищать ключевые зоны альянса от России и террористических групп.