Вашингтон, 8 декабря, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Министерство юстиции США готовит новое уголовное дело против сына американского президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байдены

Речь идёт о Хантере Байдене, против которого уже выдвинут ряд обвинений.

«Федеральные прокуроры возбудили новое уголовное дело по возможным уголовным налоговым обвинениям», — сообщил телеканал СNN.

Характер обвинений пока неизвестен, поскольку судебные документы ещё не были обнародованы. Телеканал отметил, что специальный прокурор в последние недели обращался в федеральное жюри в Лос-Анджелесе для сбора свидетельских показаний и улик по возможным уголовным налоговым обвинениям против Хантера Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, допрос Хантера Байдена и, вероятно, открытые слушания с его участием проведёт палата представителей Конгресса США. Об этом 29 ноября сообщил возглавляющий юридический комитет палаты конгрессмен Джим Джордан.

Конгрессмены подозревают главу Белого дома, а особенно его сына, в коррупции.

Осенью 2020 года газета New York Post опубликовала материалы, основанные на переписке, которая была найдена в ноутбуке Хантера Байдена. На основе полученных данных утверждалось, что Хантер Байден вёл лоббистскую работу, обеспечивая за определённое вознаграждение доступ бизнесменам к его отцу Джо Байдену, занимавшему на тот момент пост вице-президента США. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил ФБР в сокрытии компромата на Хантера Байдена.

Правоохранительные органы США обвинили Хантера Байдена в том, что в 2018 году он незаконно владел оружием. Два пункта обвинения связаны с тем, что Байден-младший солгал при покупке револьвера Colt Cobra о неупотреблении наркотиков. Его обвиняют и в том, что он владел огнестрельным оружием в период, когда употреблял запрещённые вещества. За все эти преступления Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы.

Также Хантеру Байдену предъявили обвинения в «умышленной неуплате налогов». Согласно официальной информации, он не заплатил государству более $100 тыс. в 2017 и 2018 годах. За это его может ждать ещё 12 месяцев тюрьмы по каждому эпизоду.